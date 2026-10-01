Accidentes

Muere Agente de Tránsito en Accidente Vehicular Durante su Descanso en Tijuana

La conductora que lo acompañaba resultó lesionada y permanece bajo valoración médica

Muere Agente de Tránsito en Accidente Vehicular Durante su Descanso en TijuanaMuere Agente de Tránsito en Accidente Vehicular Durante su Descanso en Tijuana | Foto: SSPCM

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