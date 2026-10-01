Muere Agente de Tránsito en Accidente Vehicular Durante su Descanso en Tijuana

Un agente de la Policía Municipal de Tijuana murió durante un accidente automovilístico registrado en la colonia Playas de Tijuana, mientras se encontraba en su horario de descanso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que el percance ocurrió durante la mañana del jueves 1 de octubre, a la altura de Paseo Playas.

En el accidente perdió la vida el acompañante del vehículo, identificado como Omar Robles Valenzuela, agente de la Policía Municipal adscrito a la Sección Tránsito.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron al agente con lesiones derivadas del accidente. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La conductora, identificada como Mayra Valeria, resultó con múltiples lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y permanecer bajo valoración.

La SSPCM informó que Omar Robles Valenzuela contaba con más de 20 años de servicio dentro de la corporación y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

APG