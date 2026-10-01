Frente Frío 1 y Temperaturas de 0 Grados: Lista de Estados Afectados Este Viernes 2 de Octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el frente frío número 1, acompañado de una masa de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas en varias regiones del país, con registros de hasta 0 grados Celsius en zonas serranas.

El frente frío será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noreste de México, lo que también favorecerá condiciones de lluvia y viento en distintas entidades durante este viernes 2 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Asimismo, se prevé un descenso de temperatura en el norte y noreste del país, además de viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En tanto, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes se registrarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

El pronóstico también contempla chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Estas condiciones serán generadas por canales de baja presión en el interior del país, en interacción con divergencia en altura, una circulación ciclónica y una vaguada en altura.

Además, el desplazamiento de la onda tropical número 42 sobre el sureste mexicano y la aproximación de la vaguada monzónica a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas favorecerán la presencia de precipitaciones en esas regiones.

De esta manera, el clima para este viernes estará marcado por el recorrido del primer frente frío de la temporada, con bajas temperaturas en zonas serranas, lluvias de diversa intensidad y viento en algunas regiones del país.