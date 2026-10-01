Pronóstico del tiempo

Frente Frío 1 y Temperaturas de 0 Grados: Lista de Estados Afectados Este Viernes 2 de Octubre

El pronóstico también contempla chubascos y lluvias fuertes en casi todo el territorio nacional

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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