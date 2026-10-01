¿Qué tan Cerca Está Rachel de México? Ubicación del Huracán Categoría 2

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este jueves, mientras continúa su desplazamiento sobre el Océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Rachel se encuentra a 430 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 370 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Además, avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

La circulación de Rachel favorecerá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en entidades del occidente de México y Baja California Sur.

El pronóstico señala lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit y el oeste de Jalisco.

Además de las precipitaciones, se prevén vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 o 70 km/h en el sur de Baja California Sur, así como oleaje de 4 a 6 metros en sus costas.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco también se esperan vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de entre 3 y 4 metros.

FBPT