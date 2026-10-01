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¿Qué tan Cerca Está Rachel de México? Ubicación del Huracán Categoría 2

Se desplaza hacia el oeste-noroeste sobre el Pacífico; su circulación mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en varios estados

Fuertes lluvias en MéxicoUn grupo de personas se cubren de la fuerte lluvia. Foto: Cuartoscuro

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