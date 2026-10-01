Reforma sobre Doble Nacionalidad Avanza tras Aprobación en Mayoría de Congresos Locales

La reforma constitucional en materia de nacionalidad única fue avalada por más de 17 Congresos locales, con lo que alcanzó el número necesario de legislaturas estatales para continuar con el procedimiento de modificación de la Constitución.

La reforma ya había sido aprobada en 20 Congresos estatales, confirmó Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en la conferencia mañanera de este jueves.

Alcalde Luján explicó que lo dispuesto en el decreto aplicará a partir de 2028, “porque ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales para este proceso electoral”.

El proyecto contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna y establece requisitos relacionados con la nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen fue aprobado por el Senado el 29 de septiembre y plantea modificar las disposiciones constitucionales relativas a estos cargos para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ejercerlos.

Las entidades donde ya fue avalada la reforma constitucional son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Tras el aval de las legislaturas locales, el decreto debe continuar con el procedimiento correspondiente y posteriormente ser remitido al Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).