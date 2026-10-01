Política

Reforma sobre Doble Nacionalidad Avanza tras Aprobación en Mayoría de Congresos Locales

El proyecto contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna

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La reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para altos cargos avanza con el aval de 20 Congresos.

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