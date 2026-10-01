Política

‘Para Todo Tiene que Haber Pruebas’, Dice Sheinbaum ante Señalamientos por Caso Ayotzinapa

La Presidenta indicó que cualquier acusación debe estar respaldada por elementos que permitan integrar una carpeta de investigación

Marcha por el caso de los 43 normalistasMadres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México el pasado 26 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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