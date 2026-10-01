‘Para Todo Tiene que Haber Pruebas’, Dice Sheinbaum ante Señalamientos por Caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre los avances en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sostuvo que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas para que las autoridades puedan proceder.

"Para todo tiene que haber pruebas", enfatizó la mandataria al referirse a las investigaciones relacionadas con el caso. Explicó que cuando existen elementos suficientes se puede integrar una carpeta de investigación.

Sheinbaum también hizo referencia al caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al señalar que durante mucho tiempo se cuestionó por qué no se procedía en su contra.

En ese sentido, insistió en que las actuaciones deben realizarse bajo el marco del Estado de Derecho y conforme a lo establecido en la legislación.

Respecto a la información solicitada por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Sheinbaum afirmó que los documentos disponibles fueron entregados en su momento.

De acuerdo con la Presidenta, los folios proporcionados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador forman parte de la documentación que ha sido puesta a disposición de los familiares.

El señalamiento de Sheinbaum ocurre después de que el 28 de septiembre el Gobierno presentó nuevos avances en la investigación del caso Ayotzinapa.

El fiscal especial Mauricio Pazarán informó que un nuevo análisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 personas que no habían sido consideradas previamente en las investigaciones. El estudio permitió reconstruir comunicaciones entre distintos actores durante las horas relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

Las autoridades también señalaron que esta revisión fortaleció una línea de investigación relacionada con funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero, así como con posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, funcionarios y personas relacionadas con esos establecimientos.

FBPT