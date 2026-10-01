Sheinbaum Condena Actos Violentos en Los Pinos y Daño a Estatua de Calderón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su postura contra los actos violentos por parte de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la estatua del expresidente Felipe Calderón, en Los Pinos.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y con cómo entraron a Los Pinos”, indicó la Presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal dijo que puede entender el enojo de los trabajadores del SME, pero que eso no justifica la violencia ocurrida en el Centro Cultural Los Pinos.

“Esta entrada, el golpeteo, hasta provocaciones, puedo entender el enojo que tienen los trabajadores del SME por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro (LyFC) sin ningún derecho para los trabajadores”, indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente cerró LyFC por razones políticas “porque el SME se opone a la privatización”, pero que no están bien los actos violentos, “eso nos debe ser, bajo ningún motivo, eso hay que condenarlo siempre porque no se justifica la violencia venga de donde venga”.

Con información de N+