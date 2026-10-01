Política

Sheinbaum Condena Actos Violentos en Los Pinos y Daño a Estatua de Calderón

La Presidenta dijo que entiende el enojo del SME, pero que no justifica la violencia

Escultura del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.Escultura dañada del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en Los Pinos. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum critica el vandalismo en Los Pinos por parte del SME. ¿Es la violencia una respuesta válida al enojo? Más detalles en desarrollo.

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