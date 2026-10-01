Juicio por Asesinato de Surfistas Australianos en Ensenada en Etapa Final

El juicio contra los presuntos responsables del asesinato de los surfistas australianos y su acompañante estadounidense, ocurrido en Ensenada, se encuentra en su etapa final, a poco más de dos años de los hechos.

De acuerdo con la información más reciente sobre el proceso, las últimas audiencias se desarrollan como parte de la etapa previa a la resolución del caso, en el que son señalados tres hombres por los hechos.

Será el próximo 8 de octubre cuando se abra un espacio para que los involucrados puedan emitir sus declaraciones dentro del proceso judicial.

Un día después, el 9 de octubre, está programado el fallo del juicio, por lo que será entonces cuando se conozca la determinación del juez respecto a los cargos que enfrentan los acusados.

Posteriormente, durante esos mismos días, se prevé que sea establecida la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.

El caso corresponde al asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad, quienes fueron encontrados sin vida en Ensenada después de haber sido reportados como desaparecidos durante un viaje para practicar surf.

Con el fallo previsto para el 9 de octubre, el proceso judicial entra así en su última etapa antes de conocer la resolución y posteriormente la fecha para la sentencia.

APG