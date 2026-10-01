Seguridad

Juicio por Asesinato de Surfistas Australianos en Ensenada en Etapa Final

Los tres acusados tendrán un espacio para emitir declaraciones antes de conocer la resolución judicial

Juicio por Asesinato de Surfistas Australianos en Ensenada en Etapa FinalJuicio por Asesinato de Surfistas Australianos en Ensenada en Etapa Final | Foto: Instagram @callum10robinson

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