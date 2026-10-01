No Pases por Aquí: Ruta y Alternativa Vial a Marcha del IMSS Hoy en CDMX

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan nuevamente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores y jubilados del IMSS se concentraron a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en Avenida Cuauhtémoc número. 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

La alternativa vial para evitar el bloqueo es: Insurgentes, Tamaulipas y Av. Nuevo León, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los contingentes recorrieron la colonia Roma, Doctores y Condensa, hasta llegar a Circuito Interior, donde bloquearon por varios minutos la vialidad, para luego dirigirse a las calles Juan Escutia y Zamora, a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

¿Qué piden los trabajadores y jubilados del IMSS?

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores y jubilados del IMSS exigen:

• La renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

• Respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías.

• Incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Se prevé que a esta marcha se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud México y Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Con información de N+

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