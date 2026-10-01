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No Pases por Aquí: Ruta y Alternativa Vial a Marcha del IMSS Hoy en CDMX

Los manifestantes se dirigen al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Protesta de trabajadores y jubilados del IMSSProtesta de trabajadores y jubilados del IMSS. Foto: N+

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Protesta del IMSS en CDMX: Trabajadores demandan derechos y renuncia de líder sindical. Evita bloqueos en Cuauhtémoc, conoce vías alternas.

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