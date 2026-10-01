¿A Qué Hora Inicia Marcha del IMSS Hoy? Habrá Manifestación de Trabajadores y Jubilados

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron nuevamente a protestar este jueves en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores y jubilados del IMSS exigen:

La renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

Respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías.

Incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Durante los últimos días, el IMSS se ha visto envuelto en varios escándalos por negligencias que derivaron en la muerte de varios bebés en dos clínicas. En el primer caso, cinco recién nacidos fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Durango, debido a la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae. Después se reportó el deceso de tres bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, al parecer por la misma causa.

Además, el IMSS en Baja California confirmó la entrega equivocada de dos bebés recién nacidas a distintas familias en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 ubicado en la ciudad de Mexicali.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores y jubilados del IMSS se concentraron a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en Avenida Cuauhtémoc número. 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, los manifestantes se dirigirán al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora número 107, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que a esta marcha se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud México y Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Con información de N+

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