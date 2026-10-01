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¿A Qué Hora Inicia Marcha del IMSS Hoy? Habrá Manifestación de Trabajadores y Jubilados

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, así como incremento salarial

Marcha de trabajadores del IMSSMarcha de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta en CDMX: IMSS en el ojo del huracán tras escándalos. Trabajadores demandan derechos y fin de la precarización laboral.

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