Salud

¿Cuándo Es el Día Mundial 2026 contra el Cáncer de Mama y Por Qué Se Conmemora?

La jornada busca fortalecer la información sobre esta enfermedad

Una enfermera muestra el equipo utilizado para realizar mastografías.Una enfermera muestra el equipo utilizado para realizar mastografías durante una jornada de atención y promoción de la salud. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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