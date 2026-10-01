Denuncian Malas Prácticas en Centros de Depilación Láser en el Valle de México

Usuarias de establecimientos de depilación láser ubicados en el Valle de México, señalan haber enfrentado malas prácticas como falta de higiene, quemaduras y presión para adquirir paquetes a sobrecostos.

Las denuncias alcanzan al menos a 4 establecimientos ubicados en la Ciudad y el Estado de México.

Una usuaria de manera anónima indicó:

“Cada que ibas a una sesión, en vez de ir como tal a tu sesión, ibas a que literalmente te intensearan y te acosaran, porque no hay otra palabra, para que te vendieran otro paquete más. La verdad, no sé cómo pueden seguir teniendo clientes después del pésimo servicio y me sorprende cómo no incluso tengan tema de demandas, porque sí creo que tenían la parte de acoso, mal servicio, mala atención y no resultados”

Las usuarias aseguran que no se tomaron en cuenta sus condiciones hormonales, tipo de piel o su intolerancia a ciertos medicamentos antes de aplicarles el tratamiento.

En algunos casos, las sesiones dejaron quemaduras.

“Al final de la sesión tenía hasta un poco de marcas de sangre, como en los folículos de los pelitos, cosa que no había sucedido nunca, y al pasar los días, tanto en piernas como en brazos, yo tenía quemaduras”, aseguró una de las usuarias.

Otra mujer compartió su mala experiencia:

“Esta persona no me tapó los lunares y me quemó uno, de hecho, en el cuello, y hasta se me hizo una costra”.

Las denunciantes también aseguraron que los establecimientos tenían malas condiciones de higiene.

“Siempre estaba un poco la cabina sucia, donde te acuestas a veces no tenía como que la telita que ponen como para cambiar cada persona, estaba lleno todo de papeles, el bote de basura a reventar”, explicó una denunciante.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios contempla requisitos de higiene y mantenimiento de los equipos para establecimientos de atención médica que realizan este tipo de procedimientos estéticos no quirúrgicos.

Además, especialistas en dermatología recalcan la importancia de que los establecimientos cumplan con estos estándares.

Como lo refiere la dermatóloga, Cecilia Cordero Martínez:

“Enseñarle al paciente y también a la persona que va a utilizar la máquina que hay que lavarse las manos antes de entrar al procedimiento, tener estos protocolos donde se cambian las sábanas entre cada paciente, utilizar productos que estén probados dermatológicamente”

Cuando son mal aplicados, los tratamientos de depilación láser pueden generar dolores, hematomas, quemaduras, entre otras consecuencias.

Por eso, las expertas señalan que antes de iniciar un tratamiento, es responsabilidad de los prestadores de servicios valorar a cada paciente.

“Eso es 100% una responsabilidad que se debería de tener. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no todos los pacientes son iguales. Hay que hacer una historia clínica, hay que revisar al paciente, hay que ver si en la zona donde el paciente se quiere depilar no hay ningún bronceado o quemadura que lo pueda poner en riesgo”, indicó.

N+ buscó los establecimientos señalados por las usuarias, pero no obtuvo respuestas.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que los centros de depilación láser deben sujetarse a la Ley Federal de Protección al Consumidor y que las consumidoras tienen derecho a recibir información clara y completa, elegir sin presiones y obtener una compensación si el servicio es deficiente o no cumple con lo acordado.

Con información de Natalia Begné.

LECQ