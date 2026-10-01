Salud

Denuncian Malas Prácticas en Centros de Depilación Láser en el Valle de México

La oferta de estos centros ha crecido en los últimos años, con servicios dirigidos principalmente a mujeres jóvenes. Usuarias cuestionan la capacitación del personal que los realiza

Mujer durante un proceso de depilación.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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