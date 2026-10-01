Cultura

Localizan Escuela Donde Aristóteles Educó a Alejandro Magno en Grecia

Entre las ruinas, los arqueólogos descubrieron monedas, cerámicas y cuatro estiletes que los alumnos de la antigüedad utilizaban para escribir

Alejandro MagnoEl conquistador fue discípulo del filósofo entre los 13 y los 16 años. Foto: EFE.

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