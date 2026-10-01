Internacional

Trump y Su 'Impulso' a la Pena Capital: Hay 35 Ejecuciones Programadas Hasta 2030

Para lo que resta de 2026, 8 personas están en el 'corredor de la muerte'; este miércoles, revivió el debate luego de que la ejecución de Christa Pike, en Tennessee, fallara

La pena de muerte fue impulsada con la llegada de Trump a la Casa BlancaLa pena de muerte fue impulsada con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Foto: Reuters

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