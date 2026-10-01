Así Han Cambiado los Hogares Mexicanos en Salud, Economía y Movilidad

La Encuesta Intercensal del INEGI deja ver la forma en la que los hogares mexicanos han cambiado en solo 5 años. Y hay tres rasgos que destacan: salud, economía y movilidad.

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Comenzando por el tema de salud, de acuerdo con los resultados de la encuesta, entre 2020 y 2025, la afiliación a servicios de salud pública cayó de 77.1% a 72.5%, una caída de 4.6 puntos porcentuales.

Parte de la caída se puede deber a que algunos programas, como el INSABI y el IMSS Bienestar, dejaron de exigir el registro formal que antes exigía el Seguro Popular. La gente puede seguir teniendo acceso a servicios de salud, pero ya no está afiliada a la institución.

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En estos cinco años, los centros de salud y hospitales públicos tradicionales perdieron 13 puntos porcentuales de afiliación, la caída más grande de todas las instituciones de salud.

En ese mismo periodo, el esquema que más creció fue el IMSS, que aumentó su padrón en 5.6%. Mientras, el IMSS-Bienestar, sumó 4.3 puntos porcentuales.

Pero lo que llama la atención es que, entre 2020 y 2025, la proporción de personas afiliadas a servicios privados casi se duplicó, al pasar de 3.7 a 6.9%, lo cual habla de que más personas están gastando dinero de su bolsillo.

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Sobre los ingresos, la encuesta reveló que en 2025, en el 41.4% de los hogares había, al menos, un integrante que recibió dinero mediante algún programa de gobierno, a diferencia del 25% que lo recibía en 2020. El crecimiento en el ingreso no laboral de los hogares mexicanos viene, casi en su totalidad, de los programas de gobierno.

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En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, más de la mitad de los hogares tiene al menos un integrante que recibe ingresos de algún programa de gobierno.

En el otro extremo están Baja California y Nuevo León, con el 28% de los hogares recibiendo al menos un programa social, y Quintana Roo, con el 25%.

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En cuanto a la movilidad, la encuesta deja ver que la forma en que los mexicanos se trasladan está cambiando, con la motocicleta como el principal motor de este cambio.

Entre 2020 y 2025, la proporción de hogares en los que había al menos una motocicleta pasó de 12.2 a 19.9%, casi el doble, y fue el vehículo que más creció. La bicicleta, en cambio, fue la única que perdió terreno, al caer de 21.8 a 18.4%. El automóvil casi no se movió, solo creció 2.7 puntos porcentuales.

La Encuesta Intercensal muestra que el cambio en México no es solo demográfico, y medir la forma en la que los mexicanos acceden a salud, economía y movilidad no es un ejercicio estadístico más, es lo que le permite al gobierno y a los ciudadanos saber los desafíos que enfrentamos hoy.

LECQ