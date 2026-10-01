Sociedad

Así Han Cambiado los Hogares Mexicanos en Salud, Economía y Movilidad

La Encuesta Intercensal del INEGI muestra cómo en cinco años los hogares en el país han modificado su manera de acceder a estos rubros

Cambia la movilidad en los hogares mexicanos.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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