Huracán Rachel Se Seguirá Fortaleciendo: Provocará Lluvias en Gran Parte del País

Para este jueves, se espera que el huracán Rachel se siga intensificando en su trayecto rumbo a Baja California Sur (BCS), informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se prevé que su amplia circulación propiciará lluvias muy fuertes en BCS, Sinaloa y Nayarit, así como vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras de las entidades mencionadas, así como en la costa de Jalisco.
Además, habrá lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.
A su vez, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y dicha península, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Zacatecas.
Asimismo, se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Se esperan lluvias de distintas intensidades
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Durango (norte y noreste), Zacatecas (noroeste y norte) y San Luis Potosí (oeste y noroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Nayarit (norte), Jalisco (norte y este), Guanajuato (noreste, este y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (este y sureste), Tlaxcala, Puebla (norte y sur), Veracruz (norte y centro), Michoacán (norte), Guerrero (este, oeste y centro), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes, Colima, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (este) y Yucatán (este).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Chihuahua.
Temperaturas llegarán a los 40 °C
De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste y noroeste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y noroeste), Veracruz, Tabasco (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Durango, Chihuahua (este), Zacatecas (norte), Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit (norte), Querétaro (norte), Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.
Valle de México, con probabilidad de lluvias
Durante la mañana se pronostica cielo nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y en la Ciudad de México; mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25 °C.