Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel Se Seguirá Fortaleciendo: Provocará Lluvias en Gran Parte del País

Se alerta por la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila; además, continuará el ambiente caluroso en el noroeste, noreste, oriente y sureste de México

Afectaciones por el huracán Rachel en un tramo de la carretera a El Real, en ColimaAfectaciones por el huracán Rachel en un tramo de la carretera a El Real, en Colima. Foto: Facebook | pccolima

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