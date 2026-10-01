¿Hoy Va a Llover? Pronóstico del Tiempo por Estado para Este Jueves 1 de Octubre 2026
El frente frío 1 y el huracán Rachel favorecerán precipitaciones en gran parte del país, con lluvias intensas en ocho estados
El frente frío 1 y el huracán Rachel favorecerán precipitaciones en gran parte del país, con lluvias intensas en ocho estados
Gran parte de México tendrá condiciones para lluvias debido a la interacción del frente frío número 1 de la temporada 2026-2027 con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de los efectos del huracán Rachel en el Pacífico.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 1 de octubre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur y centro de Durango; norte y suroeste de San Luis Potosí; centro, norte y sur de Zacatecas; centro y sur de Sinaloa; principalmente en costas de Jalisco; norte de Coahuila; norte de Nuevo León, y norte y este de Tamaulipas.
También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Nayarit, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes y Quintana Roo.
Los estados con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros son Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Campeche.
Mientras que en Sonora y Chihuahua se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.
El frente frío número 1 se desplazará sobre el norte del país y se prevé que el jueves se estacione sobre Coahuila. Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias intensas y vientos fuertes.
Rachel continuará generando condiciones de lluvia en el Pacífico mexicano. Su circulación favorecerá precipitaciones importantes, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
PT