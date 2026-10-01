¿Hoy Va a Llover? Pronóstico del Tiempo por Estado para Este Jueves 1 de Octubre 2026

Gran parte de México tendrá condiciones para lluvias debido a la interacción del frente frío número 1 de la temporada 2026-2027 con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de los efectos del huracán Rachel en el Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 1 de octubre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿En qué estados lloverá el jueves 1 de octubre?

Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur y centro de Durango; norte y suroeste de San Luis Potosí; centro, norte y sur de Zacatecas; centro y sur de Sinaloa; principalmente en costas de Jalisco; norte de Coahuila; norte de Nuevo León, y norte y este de Tamaulipas.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Nayarit, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Los estados con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros son Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Campeche.

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Mientras que en Sonora y Chihuahua se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

El frente frío número 1 se desplazará sobre el norte del país y se prevé que el jueves se estacione sobre Coahuila. Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias intensas y vientos fuertes.

Rachel continuará generando condiciones de lluvia en el Pacífico mexicano. Su circulación favorecerá precipitaciones importantes, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.

PT