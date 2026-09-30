No Guardes el Paraguas: Lluvias se Extenderán 3 Días Más en México; Estados Afectados

En los próximos días las condiciones climatológicas en el país se esperan bastante húmedas y hasta con descenso en las temperaturas. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso sobre la extensión de precipitaciones en varios estados, así como sus posibles afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles, jueves y viernes, se presentarán lluvias fuertes derivadas de la circulación del huracán Rachel, la entrada del primer Frente Frío de la temporada 2026-2027, así como una circulación ciclónica y vaguadas de altura.

“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo”, puntualizó el organismo.

Asimismo, pidieron a la población considerar que las lluvias de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo tanto deben estar atentos a las indicaciones del personal de Protección Civil.

¿Qué estados estarán afectados por lluvias extendidas?

El maestro en Ciencias, Fabián Vázquez, explicó que el clima que se experimentará en los días señalados corresponde a un periodo de condiciones meteorológicas adversas, por lo que varias entidades van a tener lluvias importantes durante este miércoles 30 de septiembre, así como el jueves 1 y viernes 2 de octubre.

Vázquez indicó que durante este día se mantienen las precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, pero también estarán presentes al sur de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

En estos últimos cuatro estados se espera la llegada del primer sistema frontal, es decir, el Frente Frío Número 1, el cual añadirá bajas temperaturas a las condiciones establecidas.

Para el jueves 1 de octubre las lluvias continuarán en México: se mantienen en el Pacífico, en el noroeste del país y en parte de la Península de Yucatán. Sin embargo, el viernes 2 de octubre las precipitaciones aumentarán considerablemente.

Por ello, los habitantes de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, así como del Pacífico (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), tienen que tomar precauciones. Lo anterior, porque las lluvias podrían causar el incremento en el nivel de ríos, arroyos y provocar inundaciones.

En el caso de la Ciudad de México, el especialista del SMN señaló que las lluvias prevalecerán como muy fuertes este miércoles y jueves, por lo que es importante estar atentos a los pronósticos y considerar que estas condiciones podrían retrasar la movilidad, especialmente a los distintos sistemas de transporte público.

"El viernes se ve todavía una señal húmeda que estaremos vigilando en los próximos días”, indicó.

EPP