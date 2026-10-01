La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Emilio 'N', por su probable participación en un delito relacionado con el transporte de armas de fuego y cartuchos.

De acuerdo con la FGR, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al señalado a la altura del tramo carretero Allende-Piedras Negras, donde realizaban labores de vigilancia. Durante una revisión al vehículo que conducía, localizaron y aseguraron 400 cartuchos, una escopeta, dos cargadores abastecidos con 16 cartuchos y un arma corta.

Tras el aseguramiento, Emilio 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien llevó a cabo las acciones legales correspondientes y presentó el caso ante un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.