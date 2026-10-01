Seguridad

Vinculan a Hombre Detenido con 400 Cartuchos en Tramo Allende-Piedras Negras

Elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron el armamento durante una revisión de rutina al vehículo

Vinculan a Hombre con 400 Cartuchos y Armas en Tramo Allende-Piedras NegrasAutoridades aseguraron 400 cartuchos, una escopeta y un arma corta. Foto: FGR

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persona conducía un vehículo que al ser sometido a una revisión de rutina se localizaron

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