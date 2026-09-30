Seguridad

Aseguran Armas Durante Cateo en Rancho en Guerrero, Coahuila

El operativo se realizó luego de que un hombre fuera atacado a balazos en el inmueble

Aseguran Armas Durante Cateo en Rancho en Guerrero, CoahuilaElementos de seguridad aseguraron armas durante el cateo de un rancho en Guerrero, Coahuila. Foto: N+

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