Aseguran Armas Durante Cateo en Rancho en Guerrero, Coahuila

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron diversas armas de fuego durante un cateo realizado en un rancho ubicado en el municipio de Guerrero, Coahuila.

De acuerdo con Rigoberto Rodríguez, delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, durante la diligencia fueron localizados dos rifles, entre ellos un arma tipo AR-15 y un rifle de cacería, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades.

El cateo se realizó como parte de las investigaciones iniciadas luego de que un hombre denunciara haber sido baleado por dos sujetos armados, quienes presuntamente intentaron despojarlo de un rancho.

La víctima, identificada como Juan Antonio, tuvo que esconderse entre los matorrales para evitar ser localizado por los agresores. Permaneció en ese lugar durante aproximadamente un día y posteriormente logró comunicarse con un familiar, quien acudió para auxiliarlo.

El hombre fue trasladado a un hospital de Piedras Negras para recibir atención médica. Se informó que presentó dos heridas de bala que ponen en riesgo su vida.

Las armas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y establecer si tienen relación con el ataque denunciado.