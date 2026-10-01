Mujer Hallada sin Vida en su Departamento en Madero Murió por Asfixia; Revelan Autoridades

Autoridades confirmaron que la mujer localizada sin vida al interior de un departamento ubicado sobre la calle Ocotlán, en la colonia Miguel Hidalgo de Ciudad Madero.

De acuerdo con la información proporcionada, el resultado de la necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sofocamiento.

Como parte de las indagatorias, una de las principales líneas de investigación contempla la posible participación de dos hombres, hipótesis que se desprende de la declaración proporcionada por el hijo de la víctima.

Se investiga el uso de la plataforma de citas por parte del hijo de la víctima, de 27 años, quien presuntamente habría establecido comunicación con un hombre a través de esta aplicación.

De acuerdo con las indagatorias, tras intercambiar mensajes, el joven habría permitido que el sujeto acudiera al departamento donde posteriormente ocurrieron los hechos.

Las investigaciones señalan que ambos habrían drogado al joven mediante una inyección y posteriormente habrían privado de la vida a su madre, quien presentaba huellas de un posible ataque sexual.

Uno de los contactos establecidos a través de la aplicación forma parte de las líneas de investigación para esclarecer el crimen y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

Hasta el momento no se han determinado responsabilidades, mientras que los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de los indicios criminalísticos y de las pruebas de genética, elementos que serán fundamentales para establecer la posible participación de las personas involucradas.

La mujer identificada como Imelda, de 54 años de edad, fue localizada sin vida al interior de su departamento ubicado en la calle Ocotlán, en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo fue realizado por el hijo de la víctima, un joven de 27 años, quien relató a las autoridades que la agresión ocurrió desde temprana hora, aunque el reporte no se formalizó sino hasta la noche del lunes 28 de septiembre.

La víctima, quien trabajaba como promotora de ventas, presentaba huellas de violencia.