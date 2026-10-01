Seguridad

Vinculan a Proceso a Maestro por Presunto Acoso en Contra de Alumnas en el SABES en Guanajuato

El pasado 22 de septiembre se presentó la primera denuncia contra el profesor Fernando "N"

Autoridades educativas del plantel también tomaron acciones.Foto: Google maps

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Profesor del SABES en Guanajuato enfrenta proceso legal por acoso a alumnas.Le dan prisión preventiva dictada.

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