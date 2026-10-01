Vinculan a Proceso a Maestro por Presunto Acoso en Contra de Alumnas en el SABES en Guanajuato

Un docente identificado como Fernando "N" fue detenido tras ser señalado de acosar sexualmente a una estudiante del SABES en la comunidad de Bajío de Bonillas ubicada en Silao, Guanajuato.

La detención fue dada a conocer por la Fiscalía de Guanajuato por la presunta responsabilidad de dicho delito cometido en agravio de una adolescente.

La Autoridad Judicial en audiencia inicial calificó de legal la detención por lo que fue vinculado a proceso, además, se le dictó cómo medida cautelar prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para la investigación sobre este caso en contra el profesor.

Es importante mencionar que también una segunda víctima presentó una denuncia contra el docente, por lo que el Juez de este caso autorizó la presentación de los cargos correspondientes respetando los tiempos que marca la ley.