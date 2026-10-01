Argentina Humilla a Bolivia en Partido Amistoso de la Fecha FIFA

Como parte de la Fecha FIFA de septiembre, se llevó a cabo el partido Argentina vs Bolivia. Fueron 90 minutos de dominio albiceleste, sólo hubo un equipo en la cancha y eso se vio reflejado en el marcador: 4-0 a favor de los pamperos, con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, "Cuti" Romero y "Flaco" López.

Se trataba de un duelo amistoso, antes del homenaje que la Albiceleste ofrecerá al astro Lionel Messi la próxima semana. Como se sabe, “La Pulga” dirá adiós al combinado nacional ante Benín, el martes 6 de octubre.

En partido jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, los argentinos saltaron a la cancha con un cuadro que combinaba experiencia y juventud. Mientras que los bolivianos echaron mano de sus mejores elementos.

Como local, el equipo de Argentina estaba obligado a ganar y gustar. Así que se lanzó al abordaje desde el silbatazo inicial. Bolivia apostó al defender en dos bloques, ante el ímpetu ofensivo de sus rivales.

Se jugaba el minuto 19 cuando la Albiceleste se puso adelante 1-0: Luego de recibir un pase filtrado, el delantero del Inter de Milán se quitó a un par de zagueros y mandó un disparo cruzado para vencer por abajo al guardameta Guillermo Vizcarra.

El primer gol hizo justicia al dominio argentino desde el arranque del duelo. Los bolivianos, bajo el mando de Óscar Villegas, trataban de mantener el equilibrio en todas sus líneas. Pero los locales asediaban en busca de agrandar el marcador.

Diez minutos después, al 29’, cayó el 2-0 en una jugada muy similar a la del primer tanto: Exequiel Palacios mandó pase filtrado a Nico Paz, quien le ganó la espalda a los centrales y ya en el área bombeó el esférico por encima del guardameta.

Julián Álvarez todavía dejó escapar el tercer tanto a los 45 minutos, justo antes de la pausa: entró por el costado, se llevó la marca gracias a su velocidad, pero cuando encaró al guardameta boliviano le estrelló el esférico en el pecho.

Con el 2-0 en la pizarra, Argentina y Bolivia se fueron a los vestidores. Los locales se notaban satisfechos, mientras que los visitantes reflejaban incertidumbre en los rostros. Tal y como se vieron las cosas, los bolivianos parecían preocupados por una probable goleada.

Poco después de iniciada la parte complementaria los argentinos marcaron el 3-0: “Cuti” Romero se sumó al ataque en un tiro de esquina y cabeceó la pelota hacia las redes en el minuto 54, ante una floja marca de los Cóndores.

A partir del minuto 55 el entrenador Lionel Scaloni empezó a hacer varios cambios, para darle juego a las caras nuevas y perfilar el recambio generacional con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo.

Uno de los que entraron fue José Manuel “Flaco” López, en lugar de Lautaro Martínez. Apenas llevaba unos minutos en la cancha cuando el delantero marcó el 4-0. En el 86’ peleó una pelota que quedó a la deriva en el área y la punteó hacia el fondo de la meta boliviana.

Luego del 4-0 el resto del partido fue de mero trámite. Bolivia sólo aguantó pertrechado y Argentina no quiso desgastarse más, así que la pizarra ya no se movió.

Con información de N+

RGC