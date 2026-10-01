Deportes

Argentina Humilla a Bolivia en Partido Amistoso de la Fecha FIFA

La Albiceleste calienta motores antes del partido de homenaje a Lionel Messi, que vestirá por última vez la camiseta de su país

Lautaro Martínez festeja la primera anotación de Argentina ante los bolivianos.Lautaro Martínez festeja la primera anotación de Argentina ante los bolivianos. Foto. Reuters

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