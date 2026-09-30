Dos Empates al Hilo: Así llega Selección Mexicana al Partido contra Estados Unidos

Aunque encendió las esperanzas de un cambio positivo en la Selección Mexicana, el entrenador Rafael Márquez no ha tenido un inicio que se pueda presumir. En la Fecha FIFA de septiembre ya disputó dos encuentros, ante Colombia y Perú. La buena noticia es que no ha perdido. La mala nota es que tampoco ha ganado.

Hasta el momento, México ha mostrado muy poco a la ofensiva. En el estreno de Márquez como timonel, el combinado Tricolor igualó 1-1 con Colombia. Empezó perdiendo, pero rescató la igualada. Lo sobresaliente fue el golazo de Gilberto Mora, la nueva joya del futbol nacional, que definió con la frialdad de los grandes cracks en el área colombiana.

Luego, en el segundo partido, otra vez México se vio abajo en el marcador ante Perú desde el minuto 26 con un tanto de Jairo Vélez. Los Tricolores no bajaron la cabeza y se lanzaron en busca de la igualada, pero el 1-1 llegó hasta el segundo tiempo gracias a un remate oportuno del zaguero Víctor “Toro” Guzmán. Eso fue lo más relevante, ya no hubo mayores emociones.

Se esperaba que el Tricolor le pasara encima a Perú, dado el resultado previo de los sudamericanos. Venían de ser goleados por Estados Unidos apenas unos días antes.

Pese a que sumó su segundo empate en sus dos primeros duelos, el estratega Rafa Márquez señaló que prefirió observar a varios jóvenes en lugar de repetir alineación para privilegiar el resultado: "Fue un once nuevo en el que muchos jugaron por primera vez juntos. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos y de situaciones".

Y remarcó: "Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a poner este once con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es de 24 años contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo".

Ahora Rafa Márquez está a las puertas de su compromiso más relevante de esta Fecha FIFA. Debe enfrentar a un motivado equipo de Estados Unidos, que viene de apabullar a Perú y a Chile en duelos amistosos.

Unos días antes de medirse con México, la selección de Estados Unidos dio otra muestra de contundencia; Goleó 4-2 a Chile en duelo amistoso, luego de que el fin de semana anterior le pasó por encima a Perú. Así que el equipo de las barras y las estrellas llegará al duelo contra el Tricolor con la moral muy en alto.

La selección que dirige el argentino Mauricio Pochettino lleva 8 anotaciones a favor en dos encuentros, pero además sólo ha recibido tres goles. El balance es optimista, además de que también han alineado varios futbolistas jóvenes.

En lo que respecta a la Selección Mexicana: suma 2 tantos a favor y 2 en contra en el mismo número de encuentros. Llama la atención que ningún delantero ha marcado gol. Ni Armando “Hormiga” Gonzalez, Germán Berterame o Santi Giménez han acertado frente al marco enemigo. Las anotaciones son del mediocampista Gilberto Mora y el defensa Víctor “Toro” Guzmán.

El partido México vs Estados Unidos se llevará a cabo este sábado 3 de octubre del 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro del país) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Si quieres verlo de manera gratuita puedes hacerlo a través del Canal 5 o si lo prefieres en la plataforma de streaming ViX.

Hay que señalar que en el historial de juegos recientes entre ambas escuadras, México lleva dos triunfos seguidos:

Estados Unidos 1-2 México en la final de la Copa Oro 2025

México 2-0 Estados Unidos en duelo amistoso de octubre del 2024

Estados Unidos 2-0 México en la final de la Nations League 2024

Estados Unidos 3-0 México en la semifinal de Nations League 2023

Estados Unidos 1-1 México en encuentro amistoso de abril del 2023

Como se ve, el Tricolor lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en las 5 ediciones recientes de la rivalidad México-Estados Unidos.

Con información de N+

RGC