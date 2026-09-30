Deportes

Dos Empates al Hilo: Así llega Selección Mexicana al Partido contra Estados Unidos

Rafa Márquez no ha podido ganar en su arranque como entrenador del equipo Tricolor, así que le urge un buen resultado

El mexicano Isaías Violante disputa la pelota con un jugador peruano en el reciente duelo amistoso.El mexicano Isaías Violante disputa la pelota con un jugador peruano en el reciente duelo amistoso. Foto: Selección Peruana de Futbol

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Dos Empates al Hilo: Así llega Selección Mexicana al Partido contra Estados Unidos | N+