Deportes

Cadillac Confirma Show Run de ‘Checo’ Pérez en Paseo de la Reforma de CMDX

Al igual que en noviembre del 2021, el piloto mexicano volverá a hacer rugir el motor de su auto por la emblemática avenida de la capital

Sergio Pérez tomará las calles de la CDMX con su monoplaza y se espera que más de 100 mil personas acudan a verlo.Sergio Pérez tomará las calles de la CDMX con su monoplaza y se espera que más de 100 mil personas acudan a verlo. Foto: Reuters

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