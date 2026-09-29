Cadillac Confirma Show Run de ‘Checo’ Pérez en Paseo de la Reforma de CMDX

En el marco del Gran Premio de México 2026, que se correrá el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la escudería Cadillac organizó una exhibición para que el piloto mexicano Checo Pérez corra con su bólido por la principal avenida de la CDMX y haga delirar a sus fanáticos.

El Show Run de Sergio "Checo" Pérez será el miércoles 28 de octubre. Y hará rugir su auto de carreras por el Paseo de la Reforma, avenida emblemática de la CDMX, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.

La escudería del piloto mexicano también detalló que el horario será de las 10:00 a las 12:30 horas. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, en las que destacó: “Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre”. Además invitó a los fans a estar al tanto de más información. Se espera que miles de personas se reúnan ese día a lo largo del recorrido.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que "Checo" Pérez se sube a un monoplaza de la Fórmula 1 para recorrer la principal avenida de la Ciudad de México. En 2021, el Show Run de Red Bull (escudería a la que pertenecía en ese entonces el mexicano) se llevó a cabo en Paseo de la Reforma durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, cuatro días antes de la carrera de ese año. Aquel evento reunió a cerca de 130 mil personas.

Hasta el momento, en la actual temporada de la Fórmula 1, Sergio Pérez ha participado en 15 carreras y no ha podido sumar puntos. Su mejor resultado ha sido el puesto 14, en tres ocasiones: el Gran Premio de España, Gran Bretaña y Azerbaiyán. Además, en 5 competencias no finalizó la carrera.

Hay que señalar que la mala temporada no es culpa del piloto mexicano. Hay varios factores que inciden en los pobres resultados: para empezar, el monoplaza de Cadillac no tiene la potencia ni la capacidad para pelear al mismo ritmo que otras escuderías que sí han sumado puntos.

Además, a lo largo del año el auto de ‘Checo’ Pérez ha sufrido fallas en el motor, además de roturas de piezas importantes, entre ellas la suspensión. Por ello es que a veces no logra terminar las carreras o acaba en la parte baja de la tabla.

Es el mismo caso de su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, que lleva incluso más abandonos: No ha finalizado 7 carreras y tampoco suma puntos en la campaña. Su mejor resultado fue la posición 13 en el Gran Premio de China.

Se ve muy complicado que ‘Checo’ Pérez logre un buen resultado en el Gran Premio de México 2026, ya que no tiene auto para competir. Así que sus fans tendrán que conformarse con que termine la carrera.

El mejor resultado del piloto tapatío en el Gran Premio de México fue en el 2021, cuando acabó en tercer lugar y subió al podio. También en la edición 2022 fue tercero. En ambas ocasiones ganó Max Verstappen, su compañero en la escudería Red Bull.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

Con información de N+

RGC