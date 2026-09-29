España vs Croacia: Lamine Yamal Brilla en la UEFA Nations League

Como parte de la actividad correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos en la UEFA Nations League, la selección de España se mide a Croacia. El partido se juega en la cancha del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, marcando la presentación del combinado ibérico ante su afición por primera vez después de ganara la Copa del Mundo.

España llegaba a este partido frente a Croacia luego de una apretada victoria frente a Inglatrerra en Wembley, mientras que el cuadro croata venció a Chequia en la primera fecha del certamen. Ambos equipos arribaron a este duelo con tres puntos en el bolsillo y en búsqueda del liderato en el Grupo C.

¿Quién ganó el partido España vs Croacia?

Lamine Yamal no tardó ni dos minutos en abrir el marcador, pues la joven estrella del FC Barcelona puso el 1-0 apenas arrancado el compromiso. Sin embargo, Croacia respondió con un buen remate de cabeza por parte de Dion Beljo para empatar 1-1 al minuto 29.

Ante el tanto del empate, el equipo local volvió a la carga y apenas dos minutos después Marc Pubill aprovechó un muy buen centro de Lamine Yamal, para rematar de cabeza a una corta distancia del arquero rival, que no pudo hacer nada para evitar el 2-1.

En la segunda mitad el equipo de Luis de la Fuente demostró por qué es el mejor del planeta y, con goles de Lamine Yamal y Nico Williams, selló el marcador final en un contundente 4-1. Con este resultado, España se lleva su segundo triunfo y se mantiene con paso perfecto en la Nations League.

El Grupo C tiene a España como líder con 6 puntos, seguido de Inglaterra con 3 unidades, misma cantidad que Croacia que se ubica en cuarto por diferencia de goles. Chequia, sin sumar aún, es el sotanero del sector.