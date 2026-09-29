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España vs Croacia: Lamine Yamal Brilla en la UEFA Nations League

La selección española se presentó ante su afición por primera vez después de ganar la Copa del Mundo

Lamine Yamal durante un partido de la selección de EspañaFoto: Reuters

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