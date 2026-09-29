Medio Ambiente

Fuga de Aguas Negras Afecta al Río San Marcos en Ciudad Victoria

El gerente de la COMAPA Victoria, informó que la situación se originó debido a un taponamiento en uno de los colectores

Fuga de Aguas Negras Afecta al Río San Marcos en Ciudad VictoriaFuga de Aguas Negras Afecta al Río San Marcos. Foto: N+

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Atención Ciudad Victoria: Fuga de aguas negras en el Río San Marcos por basura en colectores. COMAPA busca el origen del problema.

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