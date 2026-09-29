Fuga de Aguas Negras Afecta al Río San Marcos en Ciudad Victoria

Desde el pasado domingo, se registra una fuga de aguas negras en el Río San Marcos, a la altura del vado del bulevar Guadalupe Victoria, en Ciudad Victoria.

El gerente de la COMAPA Victoria, Fernando García, informó que la situación se originó debido a un taponamiento en uno de los colectores, provocado principalmente por la acumulación de basura que es arrojada por la ciudadanía en la vía pública y que posteriormente llega a las alcantarillas.

El funcionario señaló que entre los residuos encontrados en la red de drenaje hay basura e incluso cobijas, lo que genera obstrucciones difíciles de retirar.

Ante esta situación, personal de la COMAPA ya realiza trabajos para localizar el punto exacto donde se encuentra el taponamiento y reparar la fuga.

Explicó que, en caso de que el equipo especializado no pueda retirar la obstrucción, será necesario realizar trabajos de excavación para extraer los residuos, limpiar la zona y posteriormente rehabilitar la infraestructura.

Finalmente, aclaró que las aguas negras no tienen contacto con la red de agua potable que suministra el vital líquido a la ciudadanía.