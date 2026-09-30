Medio Ambiente

¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Nivel Alcanza Casi el 90% tras Lluvias de Septiembre

En este mes, las precipitaciones han permitido la recuperación del sistema, que abastece a algunas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias! El Sistema Cutzamala alcanza casi el 90% de su capacidad tras las lluvias de septiembre. Descubre cómo el temporal en CDMX seguirá beneficiando las presas.

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