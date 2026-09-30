¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Nivel Alcanza Casi el 90% tras Lluvias de Septiembre

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un temporal de lluvias para los próximos días, factor que seguirá beneficiando al Sistema Cutzamala; aquí te decimos cuánta agua hay hoy, 30 de septiembre de 2026, según el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temporada de lluvias se mantiene activa en México por diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos, el huracán Rachel, el monzón mexicano y canales de baja presión, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuánta agua hay en el Sistema Cutzamala hoy?

De acuerdo con el reporte de la Conagua, las presas del Cutzamala registran actualmente el siguiente nivel de agua:

Villa Victoria: 83.88%.

Valle de Bravo: 89.54%.

El Bosque: 86.76%.

El nivel de agua cerró en agosto de 2026 con el 81.05% y en septiembre, las presas registraron 87.48%. Las cifras representan un aumento del 6.43% en el último mes, de acuerdo con los reportes de la Conagua.

El Sistema Cutzamala tiene hoy 684,514,000 metros cúbicos de agua de los 782,521,000 metros cúbicos de su capacidad total. Para que se llene al 100%, falta el 12.52%, lo que equivale a 98,007,000 metros cúbicos.

Temporal de lluvias en CDMX

Toma tus precauciones: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) anunció un temporal de lluvias del 30 de septiembre al 5 de octubre, periodo en el que habrá precipitaciones de fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica, granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/hr).

Sin duda, el Sistema Cutzamala se seguirá beneficiando por la temporada de lluvias; sin embargo, las fuertes precipitaciones pueden causar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.