Senado Aprueba Reforma a la Propiedad Industrial y Código Penal; Pasa a Diputados

Esta tarde, el Pleno del Senado aprobó en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen correspondiente a la reforma a de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal. Más tarde, después de la discusión de reservas, se aprobó en lo particular con 68 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

La reforma contempla nuevas sanciones para conductas como la comercialización de productos protegidos, la divulgación no autorizada de obras antes de su lanzamiento y el uso fraudulento de elementos de identidad de instituciones públicas.

Uno de los cambios establece penas de cuatro a 10 años de prisión, además de multas de entre 2 mil y 20 mil días de UMA, para quien divulgue o distribuya sin autorización obras protegidas antes de su lanzamiento oficial.

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La medida busca combatir filtraciones de películas, música, videojuegos, libros y otros contenidos protegidos por derechos de autor.

La reforma también modifica las reglas para perseguir penalmente actividades relacionadas con la piratería a escala comercial.

Entre los cambios se establece un parámetro de 170 UMA, equivalente a alrededor de 19 mil 942 pesos, para determinar un perjuicio económico en determinados casos.

Además, cuando se trate de mercancía enviada mediante servicios postales o de mensajería, podrán acumularse los valores de distintos paquetes realizados durante un periodo de hasta 90 días naturales, siempre que exista una vinculación logística entre remitentes, destinatarios o redes de distribución.

El dictamen también amplía las conductas que pueden generar responsabilidad penal y contempla consecuencias para personas morales involucradas en determinados delitos de propiedad intelectual.

La denominación de “Ley Antimemes” fue utilizada por legisladores de oposición debido a la disposición relacionada con la utilización de símbolos, logotipos, dominios electrónicos y otros elementos de identidad oficial.

Sin embargo, el texto fue modificado durante su análisis en comisiones.

La versión señalada en el material establece que será sancionado el uso, reproducción, imitación o incorporación a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales cuando se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.

La pena prevista para esta conducta es de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil UMA.

El gobierno y legisladores de Morena han sostenido que esta disposición no busca prohibir memes, parodias o sátiras políticas, sino impedir que elementos oficiales sean utilizados para suplantar instituciones públicas y cometer fraudes u otros ilícitos.

En contraste, legisladores de oposición han cuestionado la redacción y señalado riesgos para la libertad de expresión. El PAN, por ejemplo, sostuvo que el texto no excluye expresamente expresiones como la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el periodismo o la creación artística.

La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por el Senado de la República y ahora deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

PT