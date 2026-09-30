Política

Senado Aprueba Reforma a la Propiedad Industrial y Código Penal; Pasa a Diputados

El dictamen obtuvo en lo general 72 votos a favor y más tarde también la mayoría en lo particular durante la sesión de este miércoles en el pleno

Votación en el SenadoLa votación se realizó durante la sesión del pleno del Senado. Foto: Cuartoscuro

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El Senado aprueba reforma a la Propiedad Industrial y Código Penal. Nuevas sanciones para proteger obras y combatir la piratería.

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