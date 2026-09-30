Política

México Solicitará a Interpol Reactivar Ficha Roja para Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

El Gobierno de México solicitará que se reactive la alerta internacional y pedirá conocer los motivos de su retiro

México Solicitará a Interpol Reactivar Ficha Roja para Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez PugaMéxico Solicitará a Interpol Reactivar Ficha Roja para Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. Foto: Reuters

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Claudia Sheinbaum revela que Interpol retiró la ficha roja de Gómez Mont y Álvarez Puga. México pide razones y su pronta restitución.

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