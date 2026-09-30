México Solicitará a Interpol Reactivar Ficha Roja para Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su conferencia matutina que la Interpol retiró la ficha roja de localización y captura internacional emitida contra Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga.

Ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados a esquemas de emisión de facturas falsas para la evasión fiscal de diversos empresarios.

Ante esta situación, la mandataria señaló que el Gobierno de México solicitará formalmente los motivos por los cuales la organización internacional tomó dicha determinación. Asimismo, adelantó que se pedirá la pronta restitución de la ficha roja, asegurando que existen pruebas contundentes sobre sus actividades ilícitas, y subrayó que, al tratarse de prófugos de la justicia, debe garantizarse su detención e inicio del proceso de extradición en caso de que se trasladen a cualquier otro país.

El caso se remonta a 2021, cuando la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera obtuvieron órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Se les acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal mediante una red de empresas fachada utilizada para triangular casi 3,000 millones de pesos desviados de la Secretaría de Gobernación a través de contratos irregulares para el sistema penitenciario.

En cuanto a su situación legal actual, Víctor Álvarez Puga fue arrestado por autoridades migratorias en Estados Unidos debido a irregularidades en su estatus de permanencia.

Por otro lado, Inés Gómez Mont se mantiene prófuga de la justicia mexicana y se desconoce su ubicación exacta, razón por la cual el Gobierno de México sigue buscando mantener vigentes los mecanismos de localización internacional.