Política

Investigan a Funcionarios y Exfuncionarios de BC por Operaciones Financieras Sospechosas

La lista incluye a regidores, senadores y funcionarios del Poder Judicial de la entidad, así como al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila

Edificio de la Fiscalía General de la República.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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