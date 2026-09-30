Investigan a Funcionarios y Exfuncionarios de BC por Operaciones Financieras Sospechosas

Una red de funcionarios y exfuncionarios de Baja California es investigada por autoridades federales por operaciones financieras sospechosas, presunta vinculación con empresas fantasma, así como movimientos que no coinciden con sus ingresos.

Uno de ellos es Carlos Torres, exesposo de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. De acuerdo con información en posesión de N+ Focus, Torres recibió y retiró millones de pesos entre 2024 y 2025 de distintas empresas.

En la misma investigación se señala a su hermano, Luis Alfonso Torres, quien presenta diferencias entre los ingresos que declaró y los montos de sus operaciones, así como el gasto de 11 millones de pesos en su tarjeta de crédito entre 2018 y 2025.

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El 20 de enero, N+ Focus publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga una red relacionada con el tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero de la que presuntamente forman parte los hermanos Torres.

De acuerdo con aquella denuncia, Luis Alfonso Torres dirigía las operaciones administrativas de los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas en México.

La nueva investigación señala también a Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, quien, de acuerdo con el documento, ha efectuado movimientos considerablemente mayores a los que su carácter de representante legal del Poder Judicial le permitirían.

Fragozo, quien aparece también en la carpeta de enero, tiene movimientos de cientos de miles de pesos en efectivo, así como compraventa de divisas e ingresos millonarios.

Ambas investigaciones mencionan también a Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, entre sus antecedentes financieros se encuentran recursos recibidos por una asociación señalada públicamente por fraude, así como retiros en efectivo, cheques y transferencias.

Con información de Alejandra Barriguete y Luis Villegas de N+ Focus.

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