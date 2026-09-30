Ubicación del Huracán Rachel: ¿Trayectoria Es Similar a la del Ciclón Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el huracán Rachel, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continuará intensificándose mientras se desplaza frente a las costas de México.

Se trata del fenómeno meteorológico número 17 que se forma en la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, donde se registra una alta actividad debido a la presencia del evento climatológico El Niño, que eleva la temperatura de la superficie del mar en este océano.

A las 06:00 horas, el centro de Rachel se ubicó exactamente a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ciclón se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h.

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El SMN advirtió que su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit.

Además de vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, y rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Michoacán, así como oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de esos tres estados.

Debido a esta situación, las autoridades establecieron zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también alertó que el ciclón se convertirá en un huracán categoría 2 este mismo miércoles.

Mientras que mañana evolucionaría a categoría 3 y así se mantendría hasta el 2 de octubre; posteriormente comenzará a degradarse, frente a costas de Baja California Sur.

Según los mapas de pronóstico, Rachel tendrá en un principio una trayectoria parecida a la del huracán Polo, pero después se empezará a alejar de México y no tendrá un impacto en territorio nacional, como sí lo hizo Polo.

Lo más cerca que estaría de la República Mexicana sería este mismo 30 de septiembre, cuando alrededor del mediodía se ubique a 340 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, como huracán de categoría 2.

SPB