Pronóstico del tiempo

Ubicación del Huracán Rachel: ¿Trayectoria Es Similar a la del Ciclón Polo?

Autoridades establecen zona de prevención y de vigilancia por la presencia del fenómeno meteorológico en el océano Pacífico

Imagen de satélite que muestra al huracán Rachel frente a la República Mexicana. SMNImagen de satélite que muestra al huracán Rachel frente a la República Mexicana. SMN

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