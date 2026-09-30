Zona de Prevención por el Huracán Rachel: Alerta por Lluvias Intensas en 4 Estados

El huracán Rachel se intensificó durante la madrugada de este miércoles a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se desplaza sobre el océano Pacífico frente a las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se encuentra a 350 kilómetros (km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 km al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presentaba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas de hasta 170 kilómetros por hora.

La circulación de Rachel favorecerá lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros (mm), en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En Jalisco, las precipitaciones más importantes se esperan en el oeste y sur del estado; mientras que en Michoacán se concentrarán en la zona costera. Para Guerrero, el pronóstico contempla lluvias intensas en el suroeste.

Además, Nayarit podría registrar lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 mm.

En Jalisco, las precipitaciones más importantes se esperan en el oeste y sur del estado; mientras que en Michoacán podrían concentrarse en la zona costera. Para Guerrero, el pronóstico contempla lluvias intensas en el suroeste.

Además, Nayarit podría registrar lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Ante la cercanía del sistema meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

FBPT