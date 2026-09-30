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Zona de Prevención por el Huracán Rachel: Alerta por Lluvias Intensas en 4 Estados

Se espera que el ciclón llegue a categoría 3, por lo que zonas costeras del Pacífico mexicano están bajo vigilancia

Lluvias en JaliscoUn hombre va en bicicleta en medio de la lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

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