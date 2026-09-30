Nuevo Millonario en CDMX: Aquí Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del 29 de Septiembre 2026

Se realizó el Sorteo Mayor 4029 por el 500 años de historia de Acámbaro, municipio de Guanajuato, y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 29 de septiembre de 2026 y cómo buscar si tu 'cachito' fue premiado.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te tenemos los resultados con la lista de ganadores. También puedes consultar los ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1762.

¿Qué número cayó en la Lotería Nacional?

El boleto ganador del Sorteo Mayor 4029 tuvo el número 57418, el cual se llevó el premio mayor que fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo era necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series.

Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series.

Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series.

4 ganadores de 240 mil pesos para tres series.

5 ganadores de 120 mil pesos para tres series.

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 29 de septiembre?

El billete con el número 57418, el cual ganó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, se vendió en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron los boletos con esta cifra, de acuerdo con el documento de la lista de premios:

Las Series 1 y 2 se pusieron a la venta en el Expendio Local No. 731, a cargo de la C. Araceli Ortega Pérez, establecido en Calle Enrique Rébsamen No. 446, Local “A”, sobre Diagonal de San Antonio, Col. Narvarte, CDMX.

La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

El 'cachito' con el número 09424 fue el ganador del segundo premio de la Lotería Nacional 29 de septiembre 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4029 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 22972, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Acapulco de Juárez, Guerrero.

La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Xalapa, Veracruz.

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

¿Cómo buscar mi boleto de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu boleto resultó ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional 29 de septiembre 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 29 de septiembre 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4029 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores. La puedes checar en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4029.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

PPP