Sociedad

Lotería Nacional: Serie del Premio Mayor fue Puesta a la Venta en Delicias, Chihuahua

La primera serie fue puesta a disposición en Chihuahua, mientras que la segunda fue remitida para su venta a la Subgerencia Expendedora

El Sorteo Superior 2898 de la Lotería NacionalEl Sorteo Superior 2898 de la Lotería Nacional. Foto: Lotería Nacional

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El Sorteo Superior de la Lotería Nacional entregó 17 millones de pesos al número 37771. La serie 1 se vendió en Delicias, Chihuahua.

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