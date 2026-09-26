La noche de este viernes, en punto de las 8:00 de la noche, hora del centro del país, se llevó a cabo el Sorteo Superior de la Lotería Nacional, edición 2898, que contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series.

El número ganador fue el 37771. La serie número 1 fue dispuesta para su venta en Delicias, Chihuahua, mientras que la serie número 2 fue remitida para su venta a la Subgerencia Expendedora.

Por lo anterior, se exhorta a los participantes a revisar sus boletos, así como las terminaciones ganadoras y la lista oficial de premios del Sorteo Superior, para evitar confusiones.

Cabe señalar que, además de los juegos tradicionales, también se llevaron a cabo de manera electrónica los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita, así como Tris y Chispazo Clásico.