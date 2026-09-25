Ciudad Juárez Concentra la Mayor Población de Chihuahua Según el INEGI

De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico 2025 del INEGI, en Chihuahua hay 3 millones 886 mil 337 habitantes, de los cuales el 51.2% son mujeres y el 48% son hombres; es decir, hay alrededor de 95 hombres por cada 100 mujeres. Esta población representa el 3% del total nacional.

En cuanto a vivienda, la entidad cuenta con un millón 258 mil 475 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 70% son propias, mientras que el 17.3% son alquiladas, el 9.9% son prestadas por algún familiar y el 1.9% corresponde a otra situación.

En materia de salud, el 85.7% de la población está afiliada a uno o más servicios de salud, entre ellos el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, centros de salud y servicios privados. En el ámbito educativo, Chihuahua registra una tasa de alfabetización de 97.6% entre la población de 15 años y más.

En el estudio también se muestran algunos indicadores relacionados con la fecundidad y la mortalidad. Entre ellos, se señala que las mujeres de 15 a 49 años tienen, en promedio, 1.4 hijos nacidos vivos, mientras que el 2.2% de los hijos o hijas de mujeres en este rango de edad han fallecido.

Finalmente, entre los datos que destaca el estudio se encuentra la distribución de la población en el estado. De los 67 municipios que conforman Chihuahua, Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad de habitantes, con un millón 602 mil 603 personas.