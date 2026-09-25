Sociedad

Ciudad Juárez Concentra la Mayor Población de Chihuahua Según el INEGI

De acuerdo con datos del Panorama Sociodemográfico 2025, de los 67 municipios del estado, la frontera cuenta con más habitantes

Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad de habitantesCiudad Juárez concentra la mayor cantidad de habitantes. Foto: N+

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Ciudad Juárez lidera en población Según el INEGI, es el municipio más habitado de Chihuahua con 1.6 millones de personas.

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