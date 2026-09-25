Detención de Alcalde de Juchitán No Está Vinculada con Ataque a Elvis Guerra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la detención del presidente municipal de Juchitán no está relacionada de forma directa con la agresión sufrida por el activista y poeta Elvis Guerra, a pesar de que ambos hechos ocurrieron de manera casi simultánea.

Sheinbaum explicó que el edil era sujeto de una investigación previa iniciada tiempo atrás, motivada por denuncias sobre presuntos nexos con la delincuencia organizada. La mandataria señaló que la aprehensión se ejecutó pocos días después de que se hiciera pública la denuncia de Guerra, coincidencia que generó especulaciones sobre la conexión entre ambos casos.

Asimismo, aseguró que las autoridades correspondientes ya trabajan para restablecer el orden institucional y garantizar que el municipio de Juchitán cuente a la brevedad con la representación de su autoridad formal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las autoridades no solo han detenido a integrantes de la célula delictiva encabezada por un sujeto identificado como “Cromo”, sino también a personas señaladas como parte de una presunta red de protección.



Explicó que primero fueron detenidas dos personas y posteriormente el jefe de la Policía Municipal de Juchitán. Los tres contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad.



La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la detención del alcalde de Juchitán deriva de una investigación previa y no está directamente relacionada con el ataque contra Elvis Guerra.