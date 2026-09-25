Seguridad

Detención de Alcalde de Juchitán No Está Vinculada con Ataque a Elvis Guerra

La Presidenta señaló que el caso contra el edil surgió de indagatorias iniciadas previamente y por presuntos nexos con el crimen organizado

Detención de Alcalde de Juchitán No Está Vinculada con Ataque a Elvis GuerraDetienen a Alcalde de Juchitán. Foto: FGR

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Claudia Sheinbaum desmiente conexión entre la detención del alcalde de Juchitán y el ataque a Elvis Guerra. El edil enfrentaba una investigación previa por presuntos vínculos criminales.

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