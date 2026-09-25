Seguridad

Detienen a Empresario Gasolinero Durante Operativo en Chihuahua

Carlos Alberto 'N' fue detenido en su domicilio, mientras elementos de la Guardia Nacional realizaban una inspección en la empresa expendedora

Detienen a Carlos Alberto N.Detienen a Carlos Alberto N. Foto: N+

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Guardia Nacional detiene a Carlos Alberto 'N', empresario gasolinero, en Chihuahua. Su empresa bajo investigación desde 2018.

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