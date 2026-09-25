Detienen a Empresario Gasolinero Durante Operativo en Chihuahua

La mañana del pasado jueves, elementos de la Guardia Nacional catearon una empresa distribuidora de gasolina ubicada sobre la avenida Industrial 2, en el sector Robinson, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De manera simultánea, se realizó una inspección en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, presuntamente domicilio del propietario de la empresa expendedora, quien fue asegurado en el sitio e identificado como Carlos Alberto 'N'

De acuerdo con lo señalado por la autoridad, la empresa gasolinera era objeto de una investigación desde 2018 por presuntas irregularidades en el comercio de combustible, según consta en archivos de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información sobre el operativo. Sin embargo, en el portal del Registro Nacional de Detenciones, Carlos Alberto N. aparece con estatus de “en traslado”.

Además, en una gasolinera ubicada sobre las calles Palestina y Fuerza Aérea, fueron colocados sellos de clausura en las bombas expendedoras. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes, las autoridades den a conocer mayor información sobre este caso.