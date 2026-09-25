Accidentes

Vuelca Pipa Cargada de Gas LP cerca de un Hospital en Tepeaca, Puebla

El accidente se registró sobre la carretera Puebla-Tehuacán cerca del Hotel San José y del nosocomio del municipio

Volcadura de pipa moviliza a cuerpos de emergencias en Tepeaca, Puebla.Volcadura de pipa en Tepeaca, Puebla. Foto: Facebook Informante de San Juan Acozac

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Una pipa de gas LP volcó cerca del Hospital General, se presume que el conductor huyó; Cuerpos de emergencias laboran en el sitio.

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