Vuelca Pipa Cargada de Gas LP cerca de un Hospital en Tepeaca, Puebla

El conductor de una pipa de gas LP perdió el control al volante y terminó provocando la volcadura de su unidad cuando circulaba sobre la carretera Puebla-Tehuacán a la altura del Hospital General de Tepeaca.

El hecho alertó a los presentes debido al miedo de que explotara por el hidrocarburo que transportaba por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias y se alejaron de la zona.

El operador logró salir de la unidad siniestrada y aparentemente se dio a la fuga; momentos más tarde servicios de emergencias arribaron y acordonaron el área para prevenir algún incidente mayor.

Se sabe que la unidad terminó sobre uno de sus costados e impactó a una camioneta particular que se encontraba estacionada fuera del camino.

El hecho no solo alertó a los automovilistas, también a las personas que se encontraban en el nosocomio derivado a la cercanía del accidente.

Finalmente cuerpos de emergencias realizaron las labores de mitigación de riesgos y procedieron con las diligencias para retirar la unidad mediante una grúa.

La unidad será investigada por las autoridades competentes debido a que hasta el momento el conductor no se ha presentado al lugar.

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Con información de N+

MCS