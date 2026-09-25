Sociedad

Ingrid, el Último Huracán que Pegó en Tamaulipas e Inundó Casi Todo el Estado

En septiembre de 2013, el fenómeno tocó tierra en La Pesca y provocó lluvias, desbordamientos y afectaciones en gran parte de la entidad

Ingrid, el Último Huracán que Pegó en Tamaulipas e Inundó Casi Todo el EstadoGuardia Nacional Durante Operativo por el Huracán Ingrid en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

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Aunque han pasado más de 10 años desde el último huracán en Tamaulipas, el estado sigue vulnerable.

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