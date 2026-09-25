Encuentran Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Río Santa Catarina, NL

El hallazgo de un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición en el Río Santa Catarina, movilizó a rescatistas y autoridades hasta el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La víctima fue encontrada cerca de las 03:00 de la mañana bajo el puente López Mateos, frente a la colonia 21 de Enero.

Tras reportarse el descubrimiento en el municipio de Guadalupe, las autoridades solicitaron la presencia del personal de Protección de Nuevo León para brindar apoyo a los elementos de servicios periciales para realizar la extracción del cuerpo que se encontraba en una zona inestable del Río Santa Catarina.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo localizado bajo el puente López Mateos corresponde a un hombre con una edad aproximada de 40 años de edad, de complexión regular y tez blanca. Hasta el momento, la víctima encontrada sin vida no ha sido identificada de manera oficial.

El área fue asegurada por elementos de Fuerza Civil, mientras los agentes ministeriales iniciaban el levantamiento de evidencias para la investigación correspondiente para trataba de esclarecer cómo ocurrieron los hechos, aunque inicialmente apunta a un deceso por causas naturales; sin embargo, están a la espera de los resultados de la autopsia de ley.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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