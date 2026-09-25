Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos Frente a su Casa en Monterrey, Nuevo León

El ataque armado ocurrido en calles de la colonia Fomerrey 15

Policía MonterreyAutoridades ya investigan el asesinato de un pintor. Foto: N+

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