Hombre es Asesinado a Balazos Frente a su Casa en Monterrey, Nuevo León

Un hombre que laboraba como pintor fue asesinado a balazos frente a su casa. El hecho se registró sobre el cruce de las calle Cordillera y la avenida Camino Real, en la colonia Fomerrey 15, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fueron los propios vecinos del hombre quienes de inmediato solicitaron el apoyo de policías luego de escuchar las detonaciones de las armas de fuego. Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Monterrey paramédicos, quienes comenzaron con las labores necesarias.

Luego de que paramédicos le brindaran atención a la víctima, se confirmo que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad de inmediato acordonaron este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya se encuentran investigando este hecho para tratar de localizar a los presuntos responsables. Autoridades ya buscan cámaras de seguridad cercanas para tratar de descubrir en que dirección huyeron los sujetos armados.

Las autoridades lograron identificar a la víctima como Juan Gabriel, de 54 años de edad. Vecinos señalaron haber sentido temor ante este asesinato, por lo que exigieron a elementos de seguridad realizar más rondines de vigilancia en este punto.