Detienen a 8 y Decomisan Armas y Cientos de Pastillas de Fentanilo en Operativos en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció resultados recientes del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa.

Informó que se detuvo a ocho personas en acciones operativas llevadas a cabo de manera coordinada entre elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y fuerzas estatales.

En los operativos además se aseguraron 415 pastillas de fentanilo, 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico, apuntó.

El pasado 15 de septiembre, las autoridades anunciaron que se reforzaría de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Defensa detalló que ese día, mil 600 elementos del Ejército se sumarían a la estrategia de vigilancia y anunció que 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales se trasladaron de inmediato al estado a bordo de una aeronave Boeing B-727.

Mientras que García Harfuch indicó ese mismo día que también se incorporarían 800 elementos adicionales de la SSPC y mil de la Marina.

De acuerdo con el funcionario federal, la finalidad del despliegue es fortalecer la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión.

Lo anterior con atención en Mazatlán, en Culiacán y en los principales tramos carreteros del estado.

De acuerdo con el funcionario, la instrucción de la mandataria nacional fue “actuar de manera conjunta, reforzar la presencia institucional y emplear todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, preservar el orden y proteger a la población”.

El blindaje de seguridad se realiza ante hechos de violencia en la zona. Apenas ayer, un ataque armado en un restaurante en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, dejó saldo preliminar de un hombre sin vida y siete personas lesionadas, entre ellas una mujer.

Según las primeras investigaciones, hombres armados irrumpieron en el restaurante Taipak, ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, y dispararon contra un grupo de personas.

Por esos hechos se reportaron 8 lesionados, pero uno murió en el lugar y los demás fueron llevados a diferentes hospitales.

Se informó que entre las personas heridas se encuentra el cantante y compositor de corridos Víctor Valverde.

SPB