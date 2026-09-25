Seguridad

Detienen a 8 y Decomisan Armas y Cientos de Pastillas de Fentanilo en Operativos en Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa avances del reforzamiento de seguridad en Mazatlán

Armas largas y otros artefactos asegurados en Sinaloa. Foto: X @OHarfuchArmas largas y otros artefactos asegurados en Sinaloa. Foto: X @OHarfuch

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+