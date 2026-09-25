Seguridad

Empresa Vinculada al ‘Señor de los Tanques’ Depositó 1.6 MDP a Hijos de Ricardo Aldana

N+ Focus encontró que una empresa vinculada al empresario Arnold Rojas Tame, investigado por contrabando de combustible y lavado de dinero, transfirió recursos a hijos del líder sindical de Pemex

Tráiler transportando material peligrosoFoto: N+

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