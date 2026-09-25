Empresa Vinculada al ‘Señor de los Tanques’ Depositó 1.6 MDP a Hijos de Ricardo Aldana

Los hijos de Ricardo Aldana, líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibieron en julio de 2026 1.6 millones de pesos en transferencias por parte de una empresa ligada a Arnold Rojas Tame, ‘El Señor de los Tanques’.

Desde 2025, N+ publicó que Rojas Tame es un empresario investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por huachicol fiscal, así como por presuntamente tejer una red de empresas fachada para lavado de dinero.

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Estados de cuenta en posesión de N+ Focus muestran depósitos realizados desde Ballman Servicios de Aviación SAPI, una empresa ligada a Rojas Tame, hacia GMR Energéticos, una empresa vinculada con Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón.

Del 1 al 31 de julio de 2026 Ballman le depositó 1 millón 614 mil 644 pesos a GMR Energéticos, que se encuentra actualmente demandada por deber a Pemex 209 millones de pesos.

Estos no serían los únicos pagos. Al menos dos empresas ligadas a Arnold Rojas realizaron operaciones con Pedro Pablo Tinoco, primo de los Aldana y actual apoderado de GMR Energéticos, por los conceptos dádivas y pago de préstamos.

Una nueva investigación federal en poder de N+ Focus indica que Ballman Servicios de Aviación reportó únicamente 4 empleados pese a registrar ingresos por miles de millones de pesos y tiene como domicilio un inmueble particular.

Ballman Servicios de Aviación SAPI y otras empresas de Tame tienen como socia a Leticia Soto Juárez. Ella es a su vez apoderada de Hicarbu Logística SA de CV y representante legal de GP Rhino SA de CV, ambas empresas de hidrocarburos propiedad de Arnold Rojas Tame.

Leticia Soto es también comisaria de Lambrucar, una empresa que es investigada por huachicol fiscal desde 2025 y relacionada con el decomiso de millones de litros de combustible que entraron de manera ilegal al país en el buque Challenge Procyon.

La investigación federal indica que las empresas de Rojas Tame realizaron operaciones de decenas de millones de pesos entre sí.

Con información de Alejandra Barriguete y Alba Herrera | N+ Focus.

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