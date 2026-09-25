Movilidad

Protesta en CDMX Hoy: A Esta Hora Inicia Bloqueo por Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se manifiestan en la Ciudad de México, como parte de una jornada por los 12 años del caso

Mitin de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la CNDH el 24 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroMitin de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la CNDH el 24 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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