Protesta en CDMX Hoy: A Esta Hora Inicia Bloqueo por Ayotzinapa

¡Toma precauciones! Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizarán una nueva protesta este viernes en la Ciudad de México (CDMX), a casi 12 años de los hechos ocurridos en Guerrero.

En N+ te informamos dónde será el bloqueo de hoy y a qué hora iniciarán las actividades, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas que eviten afectaciones en tus traslados.

De acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), la protesta forma parte de la jornada denominada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.

¿Dónde y a qué hora será la protesta?

Las madres y padres de los estudiantes realizarán la protesta en la alcaldía Cuauhtémoc.

En punto de las 11:00 horas, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en avenida José María Pino Suárez No. 2, en la colonia Centro Histórico.

Ahí, llevarán a cabo una manifestación para exigir a la SCJN revocar la sentencia de un tribunal colegiado que ordenó crear la nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al considerar que carece de sustento jurídico, duplicaría las labores de instancias ya existentes, fragmentaría las investigaciones actuales y provocaría una dispersión de recursos institucionales.

También pedirán a la Corte que se pronuncie por ordenar a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación medidas que garanticen la certeza jurídica y el castigo a los responsables sin recurrir a estructuras administrativas paralelas que debiliten el proceso penal.

¿Se extenderá la manifestación?

La SSC no descartó que los manifestantes cambien su punto de arribo programado y se trasladen a otra dependencia gubernamental.

Añadió que se sumarán a la protesta organizaciones como: Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa, Firmas por Palestina México, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Protesta Divergente “Palexico” y Red de Comunicación Alternativa y Popular.

SPB