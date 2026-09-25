Estas Son las Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 25 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 1 rodada ciclista y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

La Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud se concentrará en Cuauhtémoc, a las 10:00 horas, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero se reunirán a las 11:00 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en avenida José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco se concentrará a las 09:00 horas, en la Universidad Autónoma Metropolitana “Unidad Azcapotzalco” en avenida San Pablo Xalpa 180, colonia San Martín Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

En Milpa Alta a las 18:15 horas, Chirimixquic’s Bike rodarán del Reloj de Tecomitl en Plaza de La Corregidora 26, colonia Cruztitla con destino a Iglesia de Chalma en Independencia sin número, Chalma, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ