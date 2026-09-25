Juchitán, Oaxaca: Cronología de 3 Detenciones que Dejaron al Municipio Sin Alcalde

Luego de que la detención de Miguel 'N', alias 'Quetu', alcalde de Juchitán, Oaxaca, provocara una serie de reacciones violentas por parte de policías municipales y personas afines al edil, la ciudad se mantiene en calma.

El operativo de fuerzas federales y estatales dejó acéfalo al gobierno municipal, ya que a dos días del arresto, ni el Cabildo ni el Congreso estatal han determinado los pasos a seguir para encontrar al sustituto.

En medio de este escenario, Juchitán, una ciudad que se sostiene de la agricultura, las artesanías y el turismo, sigue en vilo por conocer qué vendrá después de las tres detenciones ocurridas en las últimas 24 horas.

Y es que la violencia en el presente calendario ha llevado a las autoridades a buscar alternativas, estrategias y planes para frenar la presencia de grupos criminales.

El 15 de abril de 2026, el gobierno de Oaxaca puso en marcha el llamado 'Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza', una estrategia para recuperar la tranquilidad en ese municipio.

Un día después de la presentación de la estrategia para recuperar espacios, atender las causas de la violencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía, la Fiscalía oaxaqueña hizo un análisis de la situación en Juchitán.

En él, la dependencia señalaba que el pacto por la paz iba más allá de la persecución penal: se enfocaba en el rompimiento del tejido social y perfilaba el impacto de los grupos criminales en la alcaldía.

"La inteligencia institucional ha permitido documentar la evolución de la violencia, identificando que los grupos criminales han incorporado a niñas, niños y adolescentes (NNA) en roles que van desde el 'halconeo' y mensajería, hasta el uso de armas, extorsión y sicariato".

Agregaba que la evolución de la delincuencia en el Istmo pasó de los delitos comunes a la "asociación delictuosa compleja", la cual incluye "el cobro de piso y el tráfico de migrantes", además de las ya mencionadas actividades del crimen organizado vinculado al narcotráfico.

La fiscalía además identificaba a objetivos prioritarios vinculados principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia en la entidad.

Y fue precisamente este grupo criminal al que se le vincula a Miguel 'N', quien fue detenido el 23 de septiembre por fuerzas federales y estatales como presunto responsable de los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Además, se le señaló de participar, fomentar y encubrir las actividades delictivas de la célula conocida como 'Los Cromos', una filial del CJNG en el Istmo de Tehuantepec, dedicada al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro, tráfico de migrantes y homicidios en la región.

Este jueves, el alcalde juchiteco permaneció bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) después de su traslado a la Ciudad de México para ser ingresado al penal del Altiplano.

Ese mismo día, en el operativo también capturado Carlos Alberto 'N', alias 'La Parka', un supuesto líder criminal local, según algunos medios, pero sin ser confirmado por las autoridades.

La Fiscalía señaló que su situación jurídica sería determinada conforme a "investigaciones y procedimientos correspondientes"; mientras que en un mensaje en X, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que "ambos (Miguel 'N' y Carlos Alberto 'N') cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado".

El tercer golpe se dio este jueves, con la detención del excomisionado de Seguridad Pública de Juchitán durante el primer periodo de Miguel 'N' como alcalde (2022-2024), John Kenny 'N'.

El imputado desempeñó ese cargo en el periodo referido y, según la Fiscalía de Oaxaca, es presunto responsable del delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo 'Los Cromos'.

La aprehensión ocurrió en la periferia de la ciudad de Juchitán y ésta sería la tercera realizada por autoridades federales y estatales para desarticular las redes de protección institucional a bandas delictivas de ese municipio.

A más de 48 horas del primer arresto, los más de 113 mil 500 habitantes en Juchitán mantienen sus vidas sin alteraciones, mientras que la crisis política y de seguridad se agudiza en el municipio.

Con información de N+

ICM