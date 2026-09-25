Seguridad

Juchitán, Oaxaca: Cronología de 3 Detenciones que Dejaron al Municipio Sin Alcalde

Fuerzas federales y autoridades estatales realizaron operativos coordinados contra la extorsión y diversos delitos en el municipio

En dos días, autoridades federales y estatales han detenido a tres personas durante operativos en Juchitán, OaxacaEn dos días, autoridades federales y estatales han detenido a tres personas durante operativos en Juchitán, Oaxaca. Foto: Fiscalía de Oaxaca

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