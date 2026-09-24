La Fiscalía de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, Jhon Keny Moreno, por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”.

Dicha detención fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la Fiscalía del estado, a través de un despliegue táctico sustentado en labores de inteligencia coordinadas con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca informó que con esta captura, el excomisionado identificado con las iniciales J.K.M.S. se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto, luego de que ayer, 23 de septiembre, se detuvo al actual presidente municipal de Juchitán, Miguel "N", alias “Quetu”, junto con Carlos Alberto "N", "La Parca", presunto operador delictivo.

En segunda fase de operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec, Fiscalía de Oaxaca junto con Marina y SSPC Federal, capturan a excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán



Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de septiembre de 2026.- Como parte de la segunda etapa del operativo… pic.twitter.com/0J8cqfazxY — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 24, 2026

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de "Los Cromos", célula que funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Hoy, tras la captura del excomisionado de la policía municipal, fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad.

Finalmente, indicó que con esta segunda etapa del operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas para combatir los delitos de alto impacto.

"El objetivo es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo de Tehuantepec y garantizar que quienes estén relacionados con estos hechos sean llevados ante la justicia, sin distinción de cargos o funciones públicas", indica el comunicado.

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