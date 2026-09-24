Seguridad

Detienen a Excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, Oaxaca

Se le acusa de haber brindado protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”; es la tercera detención realizada en el municipio en 24 horas

Detienen a Jhon Keny MorenoFiscalía Oaxaca
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