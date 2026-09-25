Seguridad

Sujeto Presuntamente le Prende Fuego a un Cachorro en Piedras Negras, Coahuila

El responsable huyó del lugar antes de que llegaran los elementos de seguridad al cruce de las calles Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre

Sujeto Presuntamente le Prende Fuego a un Cachorro en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades tomaron conocimiento de un caso de presunta crueldad animal. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Investigan caso de crueldad animal en Piedras Negras: sujeto prendió fuego a un cachorro

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+