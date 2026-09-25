Autoridades investigan un presunto caso de crueldad animal registrado en el ejido Piedras Negras, donde un cachorro habría sido víctima de una agresión en la que presuntamente le prendieron fuego.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre, donde se reportó la situación y se solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, el presunto responsable huyó del lugar antes de la llegada de los elementos de seguridad, por lo que se inició la búsqueda correspondiente para tratar de establecer su identidad.

Elementos de Seguridad Pública y de Bienestar Animal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las acciones correspondientes. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FEG) iniciaron las investigaciones para reunir evidencias que permitan identificar al presunto responsable.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.