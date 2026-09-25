Accidentes

Muere Trabajador al Interior de Unas Bodegas en Ciénega de Flores en NL

Un hombre de 42 años perdió la vida durante las labores que realizaba al interior de unas bodegas ubicadas en un parque industrial de Nuevo León.

Cae trabajador de obra y muereCae trabajador de obra y muere. Foto: PC NL

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Impactante tragedia en Ciénega de Flores: trabajador de 42 años muere tras caer 15 metros en una obra. Autoridades investigan las causas del accidente.

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