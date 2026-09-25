Un trabajador de 42 años murió luego de caer desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba labores de construcción al interior de unas bodegas en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

El accidente laboral ocurrió durante la mañana de este jueves, alrededor de las 10:30 horas, en una obra ubicada sobre la avenida de los Transportes, dentro del Parque Industrial Litos.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al trabajador tras la caída.

Los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al momento de su llegada confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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De acuerdo con los testimonios de otros trabajadores, el hombre contaba con equipo de seguridad, entre este un arnés y una línea de vida para realizar trabajos en altura.

Sin embargo, presuntamente no habría sujetado correctamente el arnés a la estructura donde debía colocarse el mosquetón de seguridad.

Según esta versión, el trabajador perdió la pisada mientras realizaba sus labores y cayó desde una altura aproximada de 15 metros, sufriendo lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Elementos de Protección Civil realizaron una inspección en el sitio para evaluar las condiciones de seguridad y posibles riesgos dentro de la obra.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió este accidente laboral y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El fallecimiento del trabajador se suma a los hechos registrados durante esta semana relacionados con accidentes laborales en Nuevo León.