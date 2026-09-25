Seguridad

Hallan Armas y Presunta Droga en Casa del Coordinador del Partido PAZ Asesinado en Veracruz

Tras ser privado de la vida, autoridades realizaron un operativo en la vivienda del Coordinador Regional Zona Sur del Partido PAZ, donde se encontraron indicios que quedaron asegurados

Hallan Armas y Cartuchos en Domicilio de Guillermo Pamuce Yep en CoatzacoalcosAl término de la diligencia, el inmueble quedó asegurado conforme a los protocolos correspondientes. Foto: FGE

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Operativo en Coatzacoalcos revela armas y narcóticos en domicilio de líder político tras su asesinato. Investigación en curso.

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