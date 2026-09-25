La Fiscalía General del Estado informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por el asesinato de Guillermo Pamuce Yep, Coordinador Regional Zona Sur del Partido PAZ, quien fue localizado sin vida por presuntos disparos en el fraccionamiento Veleros.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, se realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios, con el objetivo de esclarecer el asesinato e identificar a las personas responsables.

Autoridades recabaron datos que permitieron solicitar y obtener de un juez de control una orden de cateo para la vivienda del Coordinador Regional ubicada en el fraccionamiento donde murió.

Se localizó y aseguró diversos indicios consistentes en bolsas que contenían sustancias con características similares a narcóticos.

También quedaron a resguardo básculas grameras, bolsas tipo ziploc, un inhibidor de señal, así como armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, un objeto con características de silenciador y otros accesorios.

Se dio a conocer que fueron asegurados equipo de cómputo, dispositivos de almacenamiento electrónico, un celular, documentación y diversos objetos que serán analizados e integrados a la carpeta de investigación para determinar su posible relación con los hechos investigados.

Al término del operativo, el inmueble quedó asegurado conforme a los protocolos correspondientes. Finalmente, se dio a conocer que durante este cateo no se registraron personas detenidas.

Los indicios asegurados serán sometidos a los dictámenes periciales correspondientes, mientras se investiga para establecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato del Coordinador Regional, determinar las líneas de investigación e identificar a quien o quienes pudieran resultar responsables.